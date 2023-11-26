مفيدة شيحة: أحمد ثروت قرر يوفر فلوس حفل زفافه ويعمل خير

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، التهنئة لنجل الفنان محمد ثروت ولمى الشربيني، بمناسبة حفل الزفاف السعيد، قائلة :"الف مليون مبروك للعروسين، وربنا يتمم لكم على خير، وربنا يفرحكم اكتر واكتر".



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن حفل الزفاف كان متحضر وفي غاية الروعة، وعملوا كتب كتاب بسيط، وقرروا يوفروا أموال الفرح لعمل خير، ودي حاجة في قمة الجمال والروعة من العروسين، واكتر حاجة عجبتني في عقد الزواج أنه راعى كل الأحداث الموجودة.

وتابعت مفيدة شيحة، انه تم التبرع بتكلفة حفل الزفاف الكبير واخدوا كل الفلوس وعملوا ابليكشن ساند ، وهو متخصص لعمل الخير وتوفير الأعضاء الصناعية، موضحة أن مفتي الجمهورية هو من كتب الكتاب، كما غنى في حفل الزفاف النجم تامر حسني وايضا حضره عدد من المشاهير والوزراء".