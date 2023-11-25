مفيدة شيحة: الشعب الفلسطيني علمنا الكثير من الدروس

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا العدوان يستهدف كل وشيء أمام صمود من الشعب الفلسطيني إلى أن وصلنا للهدنة.



وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن الوجه القبيح والسيء لإسرائيل انكشف أمام العالم، وهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني فضح هذا الاحتلال أمام العالم كله.

وتابع أن تحية لكل فلسطيني، وتعلمنا منهم الصمود والصبر والجلد، والشعب الفلسطيني علمنا الصمود وعدم ترك الأرض مهما حدث وتحمل ما لا يمكن تحمله، الشعب الفلسطيني علمنا الكثير من دروس.



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