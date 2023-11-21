عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هننتصر.. مفيدة شيحة تظهر بالشال الفلسطيني على الهواء

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة "النهار وان"، مرتدية الشال الفلسطيني الشهير، معبرة عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

txt

اللي بيحصل معاها قلة أدب وغل.. مفيدة شيحة تدافع عن نجوى إبراهيم

وقالت مفيدة شيحة، "هانت وتعدي المحنة، وتنتهي هذه الأزمة، ونخرج منها بدولة لها حدود، وهننتصر والشعب الفلسطيني لديه صبر وعزم وجلد، ونحن معاكم ومتضامنون معكم".
وأضافت مفيدة شيحة، أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب، ونقف بجوار أهالينا في قطاع غزة، ونقدم لهم كل الدعم الإنساني الكامل، والشعب الفلسطيني يعلمنا كل يوم معنى الصمود وقوة التحمل والصبر الحقيقي. 


 

مفيدة شيحة العدوان الإسرائيلي الشال الفلسطيني الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة نجوى ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

موضوعات متعلقة

رئيس الإمارات: الوضع الخطير في غزة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار

ترشيحاتنا

استشهاد الحفيد الأكبر لـ إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

سفير فلسطين بالجزائر: شعبنا لن يرحل ويصمد أمام العدوان الإسرائيلي..فيديو

خالد عباس: شركة العاصمة الإدارية تستعد لطرح بين 5 ل_ 10% في البورصة المصرية قريبا

وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحاد التايكوندو لأولمبياد باريس 2024

إعلام إسرائيلي: شروط صفقة المحتجزين تشمل الإفراج عن 50 رهينة مقابل 4 أيام هدنة

7 توصيات.. البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمجموعة البريكس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لبروش ياسمين صبري الذهبي

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ