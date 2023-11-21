هننتصر.. مفيدة شيحة تظهر بالشال الفلسطيني على الهواء

افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة "النهار وان"، مرتدية الشال الفلسطيني الشهير، معبرة عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وقالت مفيدة شيحة، "هانت وتعدي المحنة، وتنتهي هذه الأزمة، ونخرج منها بدولة لها حدود، وهننتصر والشعب الفلسطيني لديه صبر وعزم وجلد، ونحن معاكم ومتضامنون معكم".

وأضافت مفيدة شيحة، أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب، ونقف بجوار أهالينا في قطاع غزة، ونقدم لهم كل الدعم الإنساني الكامل، والشعب الفلسطيني يعلمنا كل يوم معنى الصمود وقوة التحمل والصبر الحقيقي.



