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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي بيحصل معاها قلة أدب وغل.. مفيدة شيحة تدافع عن نجوى إبراهيم

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، كل الاحترام والتقدير للاعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، بعد تعرضها للتنمر والنقد عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى هذه الإعلامية تستحق منا كل امتنان على مشوارها الإعلامي.

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صاحبة مشوار وتاريخ راق .. تامر حبيب يدعم نجوى إبراهيم


وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن نجوى إبراهيم من اهرامات التليفزيون المصري، وهناك أطفال كثيرون تربوا على برامجها، ونجوى ابراهيم قيمة كبيرة وليست قليلة، وهى وجه للإعلام المصري، ولا يصح التعامل معها بقلة أدب ونقد وظهورها على الشاشات حتى اليوم شيء في غاية الروعة.

وتابعت شيحة، أن هذا النقد ما هو إلا غل وحقد وقل أدب، ودي ست قدمت عمرها كله في خدمة المشاهدين، وتقديم قيمة حقيقة عبر برامجها ، وستظل الإعلامية الكبيرة من اهم الإعلاميين في مصر والوطن العربي بما قدمته لسنوات طويلة.
 

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