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رئيس التحرير
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فن

صاحبة مشوار وتاريخ راق .. تامر حبيب يدعم نجوى إبراهيم

صدى البلد

وجهه السينارست تامر حبيب  رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتب عبر حساب بفيسبوك:" السيدة العظيمة، الايقونة، صاحبة المشوار و التاريخ الراقي، ماما نجوي التي أبهجت طفولتي، و الإعلامية و الممثلة ذات المشوار الطويل و المشرف و المحطات المضيئة الكثيرة، السيدة نجوي ابراهيم، و التي مازالت تعمل ما تحب رغم كل المعوقات.

وأضاف :" لك كل الاحترام و التقدير و الثناء يا سيدتي، و يا ريت كل من تنطبق عليه معاني كلمة ( انسان ) يقتدي بك و باصرارك على التحقق والحفاظ على القمة و التفرد.

وتابع :"انا متأكد أن ما قاله عديمو الإنسانية و الرحمة، المرضي كما وصفتيهم، و مرضهم أكثر خبثاً و ضراوة و ضرر من أي مرض آخر، هذا الهراء الذي نشروه على صفحات التواصل لن يزيدك الا قوة و صلابة و شعور بالفخر و الامتنان لربنا اللي انعم عليكي بنعمة الآدمية و حرم هؤلاء المساكين منها... الكلاب تعوي و القافلة تسير يا ماما نجوي يا حلوة و عقبال ١٨٠ سنة مانتحرمش فيهم من صوتك و طلتك اللي مش شبه أى حد غير نجوي ابراهيم ".

وخرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم: ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لأني اتخنقت وزهقت، مش على آخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله.

واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم

 

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