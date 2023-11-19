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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ست الكُل.. لقاء الخميسي تتضامن مع نجوى إبراهيم بعد إعلان إصابتها بالسرطان

نجوي إبراهيم
نجوي إبراهيم

أعلنت الفنانة لقاء الخميسي، تضامنها مع الإعلامية نجوى إبراهيم، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ،  وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتبت لقاء الخميسي ، معلقة “إنتي ست الكُل وست الستات الأستاذة الجميلة اللي أبهجت قلوبنا سنين وجمالك لا يوصف جمال قلبك وجمال روحك ووجهك ولا يهمك من أي مريض محروم من الحُب ومليان عقد وبيطلع عقده على الناس وكأنه منزه ومُختار ومن أولياء ربنا.. كلنا بنحب نجوى إبراهيم”.

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وخرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم: ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لإني اتخنقت وزهقت، مش على آخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله.

واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم.

اخبار لقاء الخميسي الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم الحالة الصحية لنجوي إبراهيم برنامج بيت العز اذاعة نجوم أف إم

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