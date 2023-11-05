ظهرت تردد الترانيم في الكنيسة| لقاء الخميسي تثير الجدل حول ديانتها.. وتؤكد: "أمي مسيحية أشورية"

تصاعدت مؤخرًا الجدل حول مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنانة لقاء الخميسي برفقة الإعلامية رولا خرسا وفاطمة ناعوت وهما يرددان الترانيم داخل إحدى الكنائس. وقد أثار هذا الفيديو العديد من التساؤلات والانتقادات، لكن دعونا نلقي نظرة أعمق على هذا الأمر.

الهوية والاحترام



ولقاء الخميسي هي فنانة مصرية معروفة بأعمالها الفنية وتألقها في عالم التمثيل. وفي تصريحها على حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، قامت بتوضيح هويتها وديانتها بكل وضوح. إنها مسلمة من أصول إسلامية، بينما أمها مسيحية أشورية. وهذا الجمع بين الديانات في نفس العائلة يعكس تنوعًا ثقافيًا ودينيًا قيمًا الاحترام المتبادل.

التسامح والاحترام



وفي تصريحها، أكدت لقاء الخميسي على أهمية التسامح والاحترام بين الشعوب والأديان. وإنها تحترم كل الأديان والثقافات والآراء بغض النظر عن اختلافها معها. وهذا الرؤية المفتوحة والمنفتحة تجاه الآخر يمكن أن تكون قاعدة أساسية للتفاهم والتعايش السلمي في المجتمع.

التجارب المشتركة



لقاء الخميسي تشدد على أنها عاشت مع جيران مسيحيين طوال حياتها. وهم جزء من حياتها اليومية وتشارك معهم في الأعياد والمناسبات الدينية. وهذه التجارب المشتركة تعزز الفهم المتبادل وتعزز الوحدة والتضامن بين الأديان المختلفة.