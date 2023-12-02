أحمد موسى: مسن بفنلندا أصر على التصويت بانتخابات الرئاسة ودرجة الحرارة -20

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ممتن لكل المصريين بالخارج على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية".

وعلق الإعلامي أحمد موسى على مقطع فيديو لأحد المصريين من كبار السن في دولة فنلندا والذي أصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "درجة الحرارة في فنلندا 20 تحت الصفر، والمواطن المصري أصر على المشاركة في الانتخابات عشان مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المواطن المصري ده، قال: لو أنا بزحف؛ هاجي وأشارك في الانتخابات"، متسائلا: “تسوى كام اللقطة دي؟.. دي دليل على حب الوطن".