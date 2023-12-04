الفلسطينيون يرفضون التهجير.. حماس: نفذنا عمليات ضد الاحتلال من المسافة صفر

علق طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

قال طاهر النونو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في غزة ".

أضاف طاهر النونو:" الاحتلال فشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية التي توجه له ضربات موجعة والمقاومة نفذت أكثر من عملية ضد قوات الاحتلال من المسافة صفر ".

أكمل طاهر النونو:" الاحتلال عاجز على التقدم في غزة والاحتلال يتجه لقتل المدنيين والأطفال والنساء ، وهناك حالة صمود للفلسطينيين الذين يرفضون التهجير ومتمسكون بأرضهم".

ولفت طاهر النونو:" اهل غزة يواجهون حرب تجويع في ظل رفض الاحتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ".