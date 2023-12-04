برلماني: الشباب بدأ يهتم ويكون واعيا بالأمن القومي بعد ما يحدث في غزة|فيديو

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوعي زاد لدى الشباب المصري بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة.



وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الشباب الآن بدأ يهتم ويكون واعيا بالأمن القومي بعد ما يحدث في غزة".

وأشار النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "ودعوات المقاطعة نجحت بغالبية عظمى ووعي كاف"، مؤكدا: "العالم اتفضح بعد الأزمة في قطاع غزة".