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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار تصل للسيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس

السيول
السيول

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن أن الشبورة المائية كانت كثيفة اليوم بشكل كبير وانعدمت الرؤية الأفقية في بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية، وهو بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وهو ما يستمر غدا أيضا إذ يوجد شبورة مائية تصل للضباب على أغلب الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وأغلب محافظات شمال البلاد. 

حديث من الأرصاد حول حالة الطقس 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن موعد الشبورة المائية الكثيفة في 4 فجرا، وتجعل الرؤية تنخفض بشكل كبير على أغلب الطرق وتستمر حتى السابعة صباحا تقريبا، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترة الصباح الباكر، وإن كان هناك إمكانية لتأجيل التحرك لبعد الشبورة يكون أفضل. 

وتابعت، أن مصر تشهد أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسيوة وقد تصل لحد السيول، وهي أمطار متوسطة، ونتيجة الطبيعة الجبلية في سيناء قد تؤدي لتشكل السيول، ويجب على المواطنين توخي الحذر في هذه المناطق بشكل قوي. 

واستكملت، أن مصر تقترب من فصل الشتاء الذي يبدأ رسميا 21 ديسمبر، موضحة أن الأمطار ستكون خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وستكون قوية في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وبعض مناطق من جنوب الصعيد، "لازم الناس في الأماكن دي تخلي بالها من الأمطار". 

وناشدت بضرورة ارتداء ملابس شتوية خلال الفترة المقبلة مع وضع جاكيت في الأيدي بشكل أساسي كاحتياطي من أجل ارتدائه في فترات الليل المتأخرة، "مش عاوزين الناس تنخدع في الجو الصبح، نخلينا في الملابس الشتوية الخفيفة في فترة النهار والليل، ولو برجع من شغلي بالليل يكون معايا جاكيت تجنبا للإصابة بنزلات البرد وما إلى ذلك". 

الأرصاد الشبورة المائية هيئة الأرصاد حالة الطقس برنامج السفيرة عزيزة الشتاء السيول

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