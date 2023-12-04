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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن مصر تشهد ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين لثلاث درجات نتيجة التأثر بمرتفع جوي يعمل على ارتفاع سطوع أشعة الشمس دون وجود سحب مؤثرة ما يجعل المواطن يشعر بارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الظهيرة، فضلا عن أن الكتل الهوائية تكون مرتفعة الحرارة خلال فترة الظهيرة. 

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن المواطن يبدا يشعر بانخفاض في درجة الحرارة خلال فترة الليل، وخاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وهو ما يجعل هناك تحولا مفاجئا بين درجات الحرارة بين النهار والليل كبيرا جدا،  ما يؤدي إلى الإصابات المتعددة بنزلات البرد وما إلى ذلك. 

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، حيث من المتوقع أن تكون العظمى بالقاهرة 24 و23 بعدما كانت تسجل 26 درجة، والانخفاض مستمر حتى مطلع الأِسبوع المقبل، وسيكون هناك مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، حيث ستصل درجة الحرارة لـ 21 على القاهرة بنهاية الأسبوع، والصغرى ستنخفض وتصل لـ 13 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. 

واستكملت، أن المناطق التي لها ظهير صحراوي ستشعر بالبرودة بشكل أكبر، ومحافظات الصعيد ستسجل 8 و 9 درجات خلال فترة الليل، ووسط سيناء تسجل 5 لـ 6 درجات، والأيام المقبلة سيشعر المواطن بمزيد من البرودة. 

الأرصاد الأرصاد الجوية الشمس حالة الطقس برنامج السفيرة عزيزة

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