برلماني: المصريون بالخارج تحدوا الأرصاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية..فيديو

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصريين بالخارج لديهم ارتباط وثيق بالدولة المصرية.

وأضاف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المصريون في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية تحدوا الأرصاد الجوية وصعاب الطرق والمسافات".

وأشار: "رغم صعوبات الطقس كان هناك إصرار المصريين بالخارج على الذهاب لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية"، موضحا: " المصريين في الخارج وجهوا الشكر للقنصليات والسفارات بعواصم الدول، على المجهود المبذول خلال الـ3 أيام المحددة للانتخابات".