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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تستكمل اجتماعاتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية

السفير الذوادي يلتقي
السفير الذوادي يلتقي رئيس القومي للاعاقة

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي، رئيس البعثة، اليوم، بالدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس، وذلك استكمالاً للاجتماعات التي تعقدها بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.


وأثنى السفير الذوادي على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خصوصا في دعم حقوقهم في المشاركة السياسية، كما أكد على اهتمام جامعة الدول العربية بهذه الفئة المهمة من الناخبين، مشيدا بدورها الفعال في المجتمع، ومشاركتها الإيجابية التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية.
 

من جهتها، استعرضت الدكتورة ايمان الجهود التي يقوم بها المجلس لتوعية الناخبين ذوي الإعاقة في إطار المبادرة التي طرحها المجلس بعنوان "صوتك حقك"، والتي تهدف إلى نشر الوعي الانتخابي وتشجيع الناخبين من هذه الفئة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية سعيا لإنجاحها وخروجها على النحو المأمول.

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