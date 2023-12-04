المشرف على رواق الأزهر: فضيلة الإمام الأكبر بصحة جيدة ويمارس عمله

رد عبد المنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر الشريف، على ما تردد من أنباء حول تعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى وعكة صحية.

قال عبد المنعم فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" حفظ الله الإمام الأكبر ".

أضاف عبد المنعم فؤاد :" شيخ الأزهر بصحة جيدة ويذهب إلى مكتبه ولا يعاني من شيء ".

وتابع عبد المنعم فؤاد :" شيخ الأزهر مستمر في استقبال الزيارات التي تتوافد عليه ومتواجد في مكتبه ولا يوجد شيء ".

واكمل عبد املنعم فؤاد :" هناك حالة حب كبيرة لشيخ الأزهر من المصريين"، مضيفا:" فضيلة الإمام يمارس عاداته اليومية بشكل طبيعي ".