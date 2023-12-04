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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصدر: شيخ الأزهر بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك، أخبارا عن مرض شيخ الأزهر وتعرضه لوعكة صحية.

ونفى مصدر بمشيخة الأزهر الشريف، صحة هذه الأخبار، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي.

وناشد المصدر، الجميع بضروري تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، وضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

كان فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، قد أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة علي منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف علي الفقرات القطنية.

وأجرى شيخ الأزهر، عدة عمليات جراحية في الفترة الماضية، للإطمئنان في منطقة العمود الفقري والعين، وتمت هذه العمليات بنجاح وتماثل منها للشفاء، وهو الآن يمارس حياته بشكل طبيعي.

شيخ الأزهر مرض شيخ الأزهر وعكة صحية الإمام الاكبر

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