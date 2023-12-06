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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وإغراق السوق بـ 900 طن

القبض علي مستشار
القبض علي مستشار وزير التموين

القبض علي مستشار وزير التموين.. تورط مسئول كبير داخل وزارة التموين برفقة 8 موظفين أخرين، في عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر، مما تسبب في أزمة السكر التي عاني منها المصريون في الفترة الماضية.

ووقع مستشار وزير التموين برفقه 8 موظفين أخرين، في قبضة نيابة أمن الدولة العليا، وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

القبض علي مستشار وزير التموين

وفجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرًا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

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