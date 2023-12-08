كيلو سكر زيادة على البطاقات التموينية بـ27 جنيها| الموعد والتفاصيل

أكدت هالة غريب سيد وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن السكر يتم ضخه بكميات كبيرة جدًا على مستوى الجمهورية، موضحة أنه لا يوجد مشكلات بالسكر.



وأضافت وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وجه بصرف كميات أكبر من السكر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.



وأشارت إلي أنه وفقًا للقرار رقم 31 لسنة 2023، يكون هناك توفير لـ السكر الحر من يوم الاثنين المقبل، وأن من يمتلك بطاقة تموينية بها من فرد لـ3 سيحصل على 1 سكر، ومن يمتلك بطاقة بها من 4 أفراد وأكثر سيحصل على 2 كيلو وسعر الكيلو 27 جنيها.



ولفتت إلي أن هذا السكر ليس له علاقة بالسكر المدعم الذي يصرف عبر بطاقة التموين بـ12.60 جنيه، فلا مساس بالدعم، وما سيطرح سيكون إضافة للمواطنين.



وأوضحت أن هذه الكميات ليس لها علاقة بما يضخ بالسلاسل الاستهلاكية، فهذا شيء وهذا شيء، وأنه لا يوجد مشكلة بالسكر.



