طقس الـ 48 ساعة القادمة.. الأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القامة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة إنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية غدًا السبت، كما متوقع امتداد أمطار خفيفة لجنوب سلاسل البحر الأحمر، ومتوقع استمرار استقرار الأحوال الجوية على مداريومي السبت والأحد.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ مما يؤدي لوجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية خلال فترة المساء على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري ومنها مطروح والإسكندرية وشمال البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.



تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

كما حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات خلال فترة سقوط الأمطار، مؤكدة أهمية ارتداء الملابش الشتوية خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14