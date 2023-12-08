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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة بكميات الأمطار اليوم.. رسالة جديدة من الأرصاد للمواطنين

أمطار
أمطار

تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وشبورة في الساعات الصباحية تتسبب في غلق الطرق، ولذلك هيئة الأرصاد الجوية تقوم بإصدار التحذيرات والبيانات لـ المواطنين لتوخي الحذر.

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وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الشبورة مستمرة خلال الأيام المقبلة وعلى المواطنين الالتزام بتعليمات المرور، لتجنب حدوث حوادث على الطرق.

 

زيادة في كميات الأمطار


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليوم هناك زيادة في كميات الأمطار، وتحديدًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلي أن محافظات مطروح والإسكندرية، ستتأثر بـ أمطار خفيفة لـ متوسطة، ولذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية كل يوم لمعرفة كل ما هو جديد.

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14

 

 

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