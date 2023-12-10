700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم انهيارا قويا على مستوى العالم، حيث سجل سعر الأوقية تراجعا غير مسبوق بعد أن قفز إلى أعلى قمة في تاريخ الأصفر وهي 2152 دولارا لكل أوقية.

وانهار سعر الذهب ليسجل تراجعا بقيمة نحو 150 دولارا دفعة واحدة ، ليتراجع سعر الأوقية إلى نحو 2004 دولار بعد 2152 دولارا.

سعر الذهب عيار في مصر

وتراجع سعر الذهب ، وخاصة سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

الذهب

700 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,160 جنيه كأقل سعر للشراء ، و 22.320 جنيها بعد 22.680 جنيها، بفارق يزيد على 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 700 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وهب سعر الذهب في مصر، حيث يبحث الغالبية العظمى عند الشراء، عن سعر عيار 21 اليوم، خاصة عند شراء الشبكة والمشغولات المختلفة.

وسجل سعر الجرام اليوم من عيار 21 نحو 2,770 جنيها، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي وهو 2835 جنيها بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 3,189 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 2,790 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,391 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 للشراء: 1,860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 للبيع: 22,160 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على شراء المعدن الأصفر خاصة المشغولات الذهبية بالبحث عن سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم بالمصنعية ، إذ يتم إضافة نحو 6-10% من سعر الجرام أو يتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام كسعر للمصنعية.