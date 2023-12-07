جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول أسعار الذهب والدولار، بعدما شهد الذهب قفزة جنونيه خلال الفترة الأخيرة. عاد مره أخرى اليوم للتراجع محليا وعالميا، اما عن الدولار فتنتظره مفاجأة خلال الفترة القادمة.

حيث أنه بالنسبة لأسعار الدولار محليا، شهد استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.