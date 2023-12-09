عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة طفيفة في سعر الذهب منذ يومين والجرام يصعد 6 جنيهات

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب خلال يومين مقدارا طفيفا لم يتخط حاجز الـ 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم السبت داخل محلات الصاغة.


وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا حوالي 2770 جنيها للبيع و 2790 جنيها للشراء.

 

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-12-2023


سجل سعر عيار 18 نحو 2347 جنيها للبيع و 2391 جنيها للشراء


وصل سعر عيا 24 الأعلي انتشارا نحو 3166 جنيها للبيع و 3189 جنيها للشراء.

 


بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 1847 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء


وصل سعر أوقية الذهبب نحو 98.454 ألف جنيه للبيع و 99.17 ألف جنيه للشراء


وصل سعر الكيلو الذهب نحو 3.165 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء .


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22.16 ألف جنيه للبيع و 22.32 ألف جنيه للشراء.
 

3 عوامل تحدد سعر الذهب


وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب استثمار أمن بشرط أن يكون على المدى البعيد، وليس القريب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن السوق هو من يحدد سعر الذهب في مصر، موضحًا أن سوق الذهب هو أول سوق حر في تحديد الأسعار.

وأضاف إيهاب واصف، أن الذهب لا يفرض عليه تسعيرة جبرية، ولكن هناك أشياء تحدد سعر الذهب منها: سعر الذهب عالميا، وسعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب بالسوق.

ولفت إلي أن سعر الذهب عالميًا متقلب، بسبب التضخم، والأزمات التي يعاني منها العالم، "فيروس كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في غز حاليًا".

وأشار إلي أن المستثمر يذهب لـ شراء الذهب عندما يكون هناك مشكلات في العالم، ولذلك حدث مشكلات في سعر الذهب.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 9-12-2023

ترشيحاتنا

الحوثيون يحذرون جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل

بعد تسببه بحادث سير مميت.. فرار نجل الرئيس الصومالي من تركيا

إسرائيل تقرر إنشاء وحدة استخباراتية ضد تهديدات الحوثيين في اليمن

لأول مرة.. كبار المحدِّثين يمنحون إجازة في الأربعين النووية بمسجد الحسين

غرفة عمليات أمن الجيزة: 460 لجنة جاهزة لانطلاق  ماراثون انتخابات الرئاسة

عزة مصطفى تحذر المصريين من أمر خطير على الهواء ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. أسباب غير متوقعة تزيد من حالات السكتة الدماغية بين الشباب

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ