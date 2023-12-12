ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم من تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثا عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1986.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 % لتصل إلى 2001.30 دولار.



وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 22.90 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 % مسجلاً 963.48 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.



وبحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4% إلى 71.58 دولار للبرميل.