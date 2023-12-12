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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

5 توصيات عاجلة.. تحركات سريعة من لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع|تفاصيل

صدى البلد

اجتمعت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع والمُشكلة من عدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية ، ووزير الزراعة، وبرئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تستهدف اللجنة توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، ودراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

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وأمس الاثنين ، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن.

وتابعت : تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

ضخ كميات جديدة من السلع

ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

تحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة

وتابعت: إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذلك دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع

وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

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