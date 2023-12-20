الذهب يسجل رقما تاريخيا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب الصعود مسجلة أعلى مستوى لها، وسط توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.

وارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، مع ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبل.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب محليًا إلى أعلى مستوى لها حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 2950 جنيهًا بدون مصنعية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 ضمن نشرته الخدمية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,349 شراء 3,371 أسعار الذهب عيار 22 بيع 3,070 شراء 3,090 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,930 شراء 2,950 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,511 شراء 2,529 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,953 شراء 1,967 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,674 شراء 1,686 الاونصة بيع 104,141 شراء 104,851 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 23,440 شراء 23,600 الكيلو بيع 3,348,571 شراء 3,371,429

سعر الذهب عالميًا

وسجّل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2041 دولارًا مقارنة بـ 2025 دولارًا، مستهل تعاملات أمس الثلاثاء..

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.



سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2529 جنيها للجرام للشراء و2520 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً إلى 2950 جنيهاً للبيع و 2930 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجل 3371 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 23.600 جنيه.

أسعار الفائدة

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.