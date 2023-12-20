عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يسجل رقما تاريخيا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب الصعود مسجلة أعلى مستوى لها، وسط توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.

وارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي،  مع ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبل.

txt

ضربة جديدة للأخضر .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

txt

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

txt

التنفيذ خلال أيام..طريق الإبلاغ عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

txt

البصل يتراجع 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم 

وارتفعت أسعار الذهب محليًا إلى أعلى مستوى لها حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 2950 جنيهًا بدون مصنعية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 ضمن نشرته الخدمية.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,349 شراء 3,371
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,070 شراء 3,090
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,930 شراء 2,950
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,511 شراء 2,529
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,953 شراء 1,967
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,674 شراء 1,686
الاونصةبيع 104,141 شراء 104,851
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 23,440 شراء 23,600
الكيلوبيع 3,348,571 شراء 3,371,429

 

 

سعر الذهب عالميًا

وسجّل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2041 دولارًا مقارنة بـ 2025 دولارًا، مستهل تعاملات أمس الثلاثاء.. 

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.
 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2529 جنيها للجرام للشراء و2520 جنيها للبيع.

 

سعر الذهب عيار 21

 

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً إلى 2950 جنيهاً للبيع و 2930 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 24

 

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجل 3371 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 23.600 جنيه. 

أسعار الفائدة 

 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالمي ا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم الفائدة سعر الذهب مصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

البصل يتراجع 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

ضربة جديدة للأخضر .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم .. وقيمة غير متوقعة في عيار 21 الآن

التعبئة والإحصاء: 3.7 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023

رسميا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

28 جامعة.. 2.5 مليون طالب في الجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023)

ترشيحاتنا

تفاصيل انتهاء أزمة البصل|الكيلو نزل لـ 20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

وزير الكهرباء: تركيب 3 مليون عداد كودي بدلا من سرقة التيار

الذهب يسجل رقما تاريخيا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سمكة واحدة للغني والفقير.. بدء موسم البطارخ في دمياط| شاهد

أمير هشام: الأهلي لن يوافق على رحيل محمد الشناوي في يناير.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

صدمة لعشاق الأهلي.. هل يرحل نجم الفريق للسعودية مقابل 3 ملايين دولار؟

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ