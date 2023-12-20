عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البصل يتراجع 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

صدى البلد

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 4.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

فيما تراجع أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحا بين 13 و27 ليصل إلى المستهلك بنحو 25 و28 جنيها للكيلو.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

 و وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 7 و14 جنيه لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و17 جنيها للكيلو.

txt

ضربة جديدة للأخضر .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

txt

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

txt

20 جنيها دفعة واحدة| الحكومة تنهي أزمة ارتفاع أسعار البصل

txt

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 20-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم


  • أسعار الطماطم تراوحت بين 4.5و8.5 جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و14 جنيها للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 30إلى 90 جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و27 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 7 و 11 جنيها متراجعه  بنحو 5 جنيهات.
  •  
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 4 و6.5 جنيه
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و9 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو

 

  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 11 جنيها للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 7 و11 جنيها للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 23و32 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 10و 12 جنيها.
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 10 جنيهات للكيلو.
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 23 و25
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 8 جنيهات
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 8 جنيهات
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 6و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 11 جنيها .
  • ووصل سعر الموز البلدي إلى 10 جنيهات للكيلو، والمغربي 12 و بيكو 15
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و 16جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 14 و 26 جنيها
  • سعر الفراولة من 15 ل 21 جنيها
البصل البطاطس أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم أسعار البصل سوق العبور البرتقال الفاكهه الطماطم الخضراوات سعر البصل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

موضوعات متعلقة

ضربة جديدة للأخضر .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم .. وقيمة غير متوقعة في عيار 21 الآن

التعبئة والإحصاء: 3.7 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023

رسميا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

28 جامعة.. 2.5 مليون طالب في الجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023)

الصناعة في المرتبة الأولى.. تفاصيل مستهدفات واستثمارات القطاع 2023/2024

20 جنيها دفعة واحدة| الحكومة تنهي أزمة ارتفاع أسعار البصل

ترشيحاتنا

أمير هشام: موديست قد يفكر في الاعتزال حال الرحيل عن الأهلي

البصل يتراجع 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

نصائح الشيخ الشعراوي لكل مهموم ومكروب.. اغتنمها واحرص عليها

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

بتكلفة 81 مليون دولار |9 خدمات يقدمها مشروع برايد بالمجتمعات البدوية

حسين السيد: لم نفتح ملف تجديد عقد «فتوح» ومن الوارد مناقشة رحيل «زيزو»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

صدمة لعشاق الأهلي.. هل يرحل نجم الفريق للسعودية مقابل 3 ملايين دولار؟

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

فيديو

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ