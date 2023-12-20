البصل يتراجع 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 4.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

فيما تراجع أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحا بين 13 و27 ليصل إلى المستهلك بنحو 25 و28 جنيها للكيلو.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

و وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 7 و14 جنيه لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و17 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 20-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم



أسعار الطماطم تراوحت بين 4.5و8.5 جنيه .

أسعار الطماطم تراوحت بين 4.5و8.5 جنيه . أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و14 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 30إلى 90 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و27 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 7 و 11 جنيها متراجعه بنحو 5 جنيهات.



سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 4 و6.5 جنيه

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و9 جنيهات للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 11 جنيها للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 7 و11 جنيها للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 23و32 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 10و 12 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 10 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر البسلة اليوم بين 23 و25

وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة