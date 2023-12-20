عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم .. وقيمة غير متوقعة في عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الصعود مسجلة أعلى مستوى لها ،  وسط التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.

وارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي،  وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبل.

txt

20 جنيها دفعة واحدة| الحكومة تنهي أزمة ارتفاع أسعار البصل

txt

بدون استثناءات.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

أسعار الذهب اليوم 

وارتفعت أسعار الذهب محليًا إلى أعلى مستوى لها حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 2950 جنيهًا بدون مصنعية.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,349 شراء 3,371
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,070 شراء 3,090
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,930 شراء 2,950
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,511 شراء 2,529
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,953 شراء 1,967
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,674 شراء 1,686
الاونصةبيع 104,141 شراء 104,851
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 23,440 شراء 23,600
الكيلوبيع 3,348,571 شراء 3,371,429

 

txt

ضربة موجعة للأخضر.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

txt

التنفيذ خلال أيام..طريق الإبلاغ عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

 

سعر الذهب عالميًا

وسجّل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2041 دولارًا مقارنة بـ 2025 دولارًا، مستهل تعاملات أمس الثلاثاء.. 

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.
 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2529 جنيها للجرام للشراء و2520 جنيها للبيع.

 

سعر الذهب عيار 21

 

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً إلى 2950 جنيهاً للبيع و 2930 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 24

 

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجل 3371 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 23.600 جنيه. 

أسعار الفائدة 

 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

الذهب أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار الذهب سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم الفائدة سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

بعد عرضه مقابل 500 ألف جنيه.. هذا النادي يرغب في ضم محمد صبحي

موضوعات متعلقة

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

28 جامعة.. 2.5 مليون طالب في الجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023)

الصناعة في المرتبة الأولى.. تفاصيل مستهدفات واستثمارات القطاع 2023/2024

20 جنيها دفعة واحدة| الحكومة تنهي أزمة ارتفاع أسعار البصل

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

التنفيذ خلال أيام..طريق الإبلاغ عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

ضربة موجعة للأخضر.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

مستوى تاريخي غير مسبوق.. تحرك جديد في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

3 ألقاب| مانشستر سيتي وجوارديولا وهالاند يحصدون جوائز الـ BBC

الاحتلال يقتحم مناطق في طوباس والخليل ونابلس بالضفة

ضربة لـ أوكرانيا.. الشيوخ الأمريكي لن يقر حزمة المساعدات هذا العام

عدم السيطرة على السماء.. زيلينسكي يكشف سبب فشل الهجوم المضاد

أسعار الذهب اليوم .. وقيمة غير متوقعة في عيار 21 الآن

حكم العلاج بالرقية من القرآن.. هل يجوز طلبها من الصالحين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

«الكرف» صاحب الصوت الرخيم.. لماذا ضرب محيي الدين عبدالمحسن «المخرج» علقة ساخنة نقلته إلى المستشفى؟

برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

فيديو صادم يوثق جرائم جديدة تضاف إلى صحيفة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ