أسعار الذهب اليوم .. وقيمة غير متوقعة في عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الصعود مسجلة أعلى مستوى لها ، وسط التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.
وارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبل.
أسعار الذهب اليوم
وارتفعت أسعار الذهب محليًا إلى أعلى مستوى لها حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 2950 جنيهًا بدون مصنعية.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,349 شراء 3,371
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 3,070 شراء 3,090
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,930 شراء 2,950
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,511 شراء 2,529
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,953 شراء 1,967
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,674 شراء 1,686
|الاونصة
|بيع 104,141 شراء 104,851
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 23,440 شراء 23,600
|الكيلو
|بيع 3,348,571 شراء 3,371,429
سعر الذهب عالميًا
وسجّل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2041 دولارًا مقارنة بـ 2025 دولارًا، مستهل تعاملات أمس الثلاثاء..
وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2529 جنيها للجرام للشراء و2520 جنيها للبيع.
سعر الذهب عيار 21
ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً إلى 2950 جنيهاً للبيع و 2930 جنيهاً للشراء
سعر الذهب عيار 24
وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجل 3371 جنيهاً للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 23.600 جنيه.
أسعار الفائدة
وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.