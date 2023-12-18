200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر لتسجل مستويات جديدة بعد عدة قفزات متتالية بشكل غير مسبوق، قي الوقت الذي تراجع فيه سعر أوقية الذهب عالميا بعد أن سجلت مستويات تاريخية مطلع الشهر الحالي بلغت 2152 دولارا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجعا ليبدأ اليوم من 2,460 جنيها للبيع اليوم بعد 2,477 جنيها للشراء أمس، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

ويعتبر سعر هذا العيار بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر ،فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا ويزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,960 جنيه كأقل سعر للبيع ، بعد نحو 23140 جنيها للشراء، بفارق يقترب من 200 جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3,291 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,880 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,469 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 للشراء: 1,920 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع: 22,960 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2880 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.