600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم بشكل قوي بعدما وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى العالم، ومحليا يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، فهو من الأكثر انتشارا والمحبب لدى شريحة كبيرة من المترين والبائعين.

وهبط سعر الأوقية مجددا إلى نحو 2,019.79 دولارا بعد 2,036.87 أمس ، ولكن تظل بعيدة عن أعلى سعر مطلع الشهر الحالي وهو 2152 دولارا.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ اليوم من 2,477 جنيها للشراء ، فيما يبدأ سعره من نحو 2,460 جنيها للبيع، أو قد يتعامل التجار بفارق السعرين بنحو 1%.

ويعتبر هذا السعر بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد عير 18 من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الذهب في مصر وخاصة سعر الجنيه، بشكل ملحوظ، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر الجنيه الذهب تحركا ويزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,960 جنيها كأقل سعر للبيع ، بعد نحو 22320 جنيه، بفارق نحو 1000 جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 3,303 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 2,890 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,477 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 1,927 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع: 22,960 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم الكثير بالبحث عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2890 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار المعدن الثمين بقوة على مدار الساعات الماضية؛، بعدما سجل زيادة ملحوظ أمس ووصلت الأوقية إلى 2,037 دولارا.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 2,019.79 دولارا بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرنيتش ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية مطلع الشهر.