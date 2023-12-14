استجابة لطلبات عالمية.. مصر تمد موعد مزايدة الذهب

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن مد موعد إغلاق المزايدة رقم 1 لعام 2023 حتى 11/1/2024 وذلك حتى تتمكن الشركات من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة - وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر تحقيقا لأهداف الدولة المصرية.

والجدير بالذكر أن العديد من الشركات قد تقدمت بطلبات لرغبتها فى الاشتراك فى المزايدة وطلبوا مد فترة المزايدة حتى تتمكن الشركات من شراء مستندات الطرح وحزم البيانات لتقييم مناطق المزايدة وتقديم العروض الفنية والمالية لمنطقة أو أكثر من مناطق المزايدة.

وبحسب الشركة فأن موعد اغلاق المزايدة يوم الخميس الموافق 11/1/2024الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.