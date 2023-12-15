1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

سجلت أسعار الذهب اليوم تحركا قويا، إذ يبحث الكثير بشكل قوي عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، وهو الأكثر انتشارا والمحبب لدى شريحة كبيرة من التعاملين في سوق الذهب.

وبالتزامن مع ذلك تحرك سعر الأوقية مجددا بعد أن هبط إلى مستويات غير مسبوقة وصلت لنحو 1978 دولارا ، ليعاود السعر الصعود إلى نحو 2,036.87 ، ولكن تظل بعيدة عن أعلى سعر مطلع الشهر الحالي وهو 2152 دولارا.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الذهب في مصر وخاصة سعر الجنيه، بشكل ملحوظ، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر الجنيه الذهب تحركا الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 23,040 جنيه كأقل سعر للشراء، بعد نحو 22000 جنيه، بفارق نحو 1000 جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3,291 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 2,880 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,469 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 للشراء: 1,920 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 للبيع: 22,880 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويبحث الراغبون في الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2880 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

سعر الذهب عالميا

وقفزت أسعار المعدن الثمين بقوة على مدار الساعات الماضية؛، بعدما وصل إلى تراجعا ملحوظا بنحو 1978 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 2,037.24 دولارا بحلول الساعة 23:45 بتوقيت جرنيتش ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية مطلع الشهر.