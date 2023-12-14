تخطى 2800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14-12-2023

تحظي أسعار الذهب باهتمام الكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة وأيضا الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وعاء آمن للادخار.



ويتابع المواطنين أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية من أحل تحديد الوقت الأنسب للشراء وأخرون يسعون لتحديد من الوقت الأنسب للبيع بهدف الربح.



أسعار الذهب اليوم



وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,223 شراء 3,246

عيار 22 بيع 2,954 شراء 2,975

عيار 21 بيع 2,820 شراء 2,840

عيار 18 بيع 2,417 شراء 2,434

عيار 14 بيع 1,880 شراء 1,893

عيار 12 بيع 1,611 شراء 1,623

الاونصة بيع 100,231 شراء 100,942

الجنيه الذهب بيع 22,560 شراء 22,720

الكيلو بيع 3,222,857 شراء 3,245,714

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب الفورى عند المستوى 1980 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.



وفقدت أونصة الذهب قرابة 168 دولار من أعلى مستوى تاريخي سجلته مطلع الأسبوع الماضي عند 2148 دولار للأونصة .

وكان قد كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي عن طفرة غير مسبوقة في نشاط البنوك المركزية بأسواق سوق الذهب، خلال العام 2022 الماضي، حيث أضاف القطاع الرسمي كمية ملحوظة، قدرها 1082 طناً من المعدن الأصفر، وهو ما يمثل أكبر صافي شراء سنوي في التاريخ.

وأوضح التقرير أن هذه الكمية تمثل أكثر من ضعف متوسط مشتريات الذهب السنوية من البنوك المركزية خلال العقد الذي سبق عام 2022، والذي بلغ حوالي 512 طناً سنوياً.

وشهد العام الماضي خروجًا واضحًا عن الاتجاه طويل المدى، وهي الظاهرة التي استمرت حتى عام 2023، فخلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، أضافت البنوك المركزية 800 طن من الذهب، وهي كمية تتجاوز بكثير عامها الكامل في العقد السابق، باستثناء 2022.

وعلى مستوى الدول، صنف البنك المركزي الصيني كأكبر مشتر للذهب في عام 2023، حيث أضاف 155 طناً إلى احتياطياته، تبعه البنكان المركزيان في بولندا وسنغافورة، بـ86 طنًا و75 طنًا على التوالي.