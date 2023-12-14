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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2810 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2408 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22488 جنيه.

سعر الذهب اليوم الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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