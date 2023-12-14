انفلات كبير في أسعار الذهب.. المعدن الأصغر يحقق مكاسب غير مسبوقة

يكثر الحديث دائما عن مستجدات أسعار الذهب سواء عالمياً او محلياً حيث إنه يعتبر ملاذاً آمناً لمن يرغب في الاستثمار في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الدولار.

ارتفاع أسعار الذهب

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 50 دولارًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة.

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي الأميركي) نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، وسط إشارات إلى انخفاض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، الأربعاء 13 ديسمبر، على ارتفاع بأكثر من 4 دولارات بعد هبوط ممتد على مدار 4 جلسات متتالية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 2.49%، أو ما يعادل 49.70 دولارًا، لتصل إلى 2047 دولارًا للأوقية.

وصعدت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.11% إلى 2029.98 دولارًا للأوقية، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.07% إلى 22.83 دولارًا للأوقية، في حين زاد سعر البلاتين الفوري بنحو 0.15% عند 940.20 دولارًا للأوقية، كما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.50%، ليسجل 998.75 دولارًا للأوقية.

يشار إلى أن عام 2024 سيشهد إجراء انتخابات كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان، ومن المرجح أن تتزايد حاجة المستثمرين إلى التحوط في الذهب بشكل أعلى من المعتاد في محافظهم المالية في هذه الفترات.

كما أن مشتريات البنوك المركزية للذهب من المتوقع أن تكون عامل مهم لدعم الذهب خلال العام القادم، فقد كانت مشتريات البنوك المركزية مصدر رئيسي للطلب على الذهب في 2023 الذي من المتوقع أن يكون عام قياسي في مشتريات الذهب وأن يستمر هذا في 2024 أيضاً.

ويرى مجلس الذهب العالمي أن الطلب من قبل البنوك المركزية ساعد على ارتفاع الذهب بنسبة 10% أو أكثر خلال عام 2023، وحتى إذا لم يشهد عام 2024 مشتريات قياسية فإن استمرار المشتريات في حد ذاته بوتيرة مرتفعة سيعمل على دعم الذهب.

الدولار نقطة ضعف

فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.30%، ليصل إلى مستوى 102.57 نقطة.

وقال كبير المحللين في سيتي إندكس، مات سيمبسون: "لقد تسبّب قرار الاحتياطي الفيدرالي في إطلاق صاروخ تحت أسعار الذهب، التي استخدمت الدعم عند 1980 دولارًا بوصفها نقطة انطلاق لكسر السقف البالغ 2000 دولار للأوقية".

وأضاف: "من المؤكد أن هذا يضع الدولار الأميركي في نقطة ضعف مع اقتراب نهاية العام، وهو الشهر الذي يميل إلى توليد عوائد هبوطية للدولار ويستفيد منه الذهب"، حسبما ذكرت رويترز.

وكان قد أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع؛ إذ يتوقع ما يقرب 17 من أصل 19 مسؤولًا في الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيكون أقل بحلول نهاية عام 2024 عما هو عليه الآن.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن المصرف المركزي الأميركي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام خيار التحرك مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل منافسيه؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس.

وتقدر الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 73% تقريبًا لخفض سعر الفائدة في مارس من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية فقد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.5% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.932%.

ويعتبر التراجع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية يمثلان أكبر دعم للذهب للارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهم، هذا بالإضافة إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

علاقة الذهب والدولار

كما أن تغير سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي النقدية والتخطيط لخفض الفائدة خلال العام القادم سيعمل على انتهاء دعم البنك الفيدرالي للدولار الذي بدأ منذ مارس 2022 عندما قرر البنك رفع الفائدة ومحاربة التضخم.

كما ستخرج رؤوس الأموال من أسواق السندات الأمريكية ومن القطاع البنكي الأمريكي للتوجه إلى الاستثمارات مرتفعة المخاطرة وإلى الذهب باعتباره بديل أكثر استقرارا وله إمكانيات للارتفاع كبيرة، خاصة بعد أن قفز ليسجل مستوى تاريخي بداية الأسبوع الماضي عند 2148 دولار للأونصة.

ومؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية قفز يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، كما ارتفع مؤشر S&P500 الأكثر شيوعاً بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2022.