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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب وخيمة.. بوتين يحذر الأرجنتين بعد التحول إلي الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الجميع يعرف فكرة الرئيس الأرجنتيني، الجديد خافيير مايلي، بالتحول إلى الدولار الأمريكي، مشيرا إلي أن منطق هذا القرار واضح، لكن هذا خسارة كبيرة لسيادة البلاد.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي، “تسارع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 143%.. وهناك العديد من المشاكل في هذا البلد ترتبط بإعادة الأموال المقترضة التي تلقتها بوينس آيرس من مصادر مختلفة”.

وأضاف: “لذلك المنطق واضح، لكن هذا بالطبع خسارة كبيرة لسيادة البلاد. وإذا كانت القيادة الأرجنتينية لا ترى أي طريق آخر للخروج من المشاكل المالية والاقتصادية المعروفة، فهذا هو الحل بالنسبة لها. لكن هذا، بالطبع، خسارة كبيرة للسيادة”.

كما حذر بوتين السلطات الأرجنتينية من المشاكل الناجمة عن ربط البيزو بـ الدولار الأمريكي.

وأضاف أن “ربط الأرجنتين لعملتها الوطنية بالدولار أمر محفوف بعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة”.

وتابع: "إذا كانت هناك عملة وطنية - البيزو، فهناك أداة مثل زيادة التضخم. نعم، ليست جيدة جدًا، لكنها أداة لموازنة الوضع بين الاقتصاد السليم والوفاء بالالتزامات الاجتماعية.. إذا لم تكن هناك عملة وطنية، فلا يمكنك طباعة أي شيء".

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ووفقا للرئيس الروسي، في مثل هذه الحالة، فإن سلطات البلدان التي ليس لديها عملتها الخاصة لديها مسار عمل واحد فقط.

وأشار بوتين إلى أن "هناك طريقة واحدة فقط - خفض إنفاق الميزانية على القطاع الاجتماعي".

بوتين الدولار الدولار الأمريكى الأرجنتين

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