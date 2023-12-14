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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لـ 230 مليار دولار.. بوتين يتغنى بالعلاقات التجارية بين روسيا والصين |تفاصيل

روسيا والصين
روسيا والصين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن التعاون بين روسيا والصين مثمر كما كان دائمًا، ويتوقع نمو التجارة إلى 230 مليار دولار هذا العام.

وأضاف بوتين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المشتركة على الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الذي عقده نهاية العام: "أننا نعلم - وسأكرر ذلك ببساطة، يجب أن أفعل ذلك - أن مستوى تعاوننا مع جمهورية الصين الشعبية مرتفع بشكل غير مسبوق".

ويتوقع بوتين أن تنمو التجارة الروسية الصينية بما يتراوح بين 220 و230 مليار دولار هذا العام، قائلا: "لقد قلنا مرات عديدة أننا نتوقع أن تصل التجارة إلى مستوى 200 مليار دولار العام المقبل، وسيتم تحقيق الهدف هذا العام وليس العام المقبل".

وتابع الرئيس الروسي: "لكنني أعتقد أن التجارة ستصل إلى 220-230 مليار دولار، إنه مبلغ كبير للغاية، أما بالنسبة لنمو التجارة، فقد كان 31٪ في العام الماضي وهذا العام، سيصل إلى 30٪، ونحن نطور علاقاتنا الاقتصادية بشكل مطرد في مجالات مختلفة".

وأشار بوتين إلى أن "ما يجعلني سعيدا هو أن علاقاتنا متنوعة، فنحن نحافظ على العلاقات في مجال البنية التحتية، ونبني الجسور والطرق، ونعمل معا في مجالات التكنولوجيا الفائقة. وسنستمر على هذا النحو".

وشدد على أن الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا في شهر مارس الماضي قد أعطت دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية. 

وأضاف: "اتفقنا على تطوير العلاقات في ثمانية مجالات رئيسية. وتم التوقيع على الوثائق ذات الصلة وتعاونت حكومتا روسيا والصين بنشاط لتحقيق الأهداف التي حددها صديقي الرئيس شي جين بينغ، وهو صديق لبلدنا أيضا، وأنا. العمل وأكد بوتين أن "الجهود تجري بطريقة مكثفة ومستقرة وموثوقة".

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