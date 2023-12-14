بموافقة مصر.. بوتين يكشف عن فكرة فتح مستشفى ميداني روسي في غزة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون لها أثر كبير على المدنيين، مقارنا الواقع في غزة بالواقع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي في نهاية العام: "انظروا إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وما يحدث في غزة، أشعر بالفرق"، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء مثل ما يحدث في غزة في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على اتصال مع مصر للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزة.

ولفت بوتين خلال حديثة إلى مناقشة إمكانية فتح مستشفى روسي لمساعدة المدنيين الفلسطينيين في غزة مع قادة مصر وإسرائيل، منوها إلى أنه في الوقت الحالي سيكون من الخطورة فتح مثل هذه المستشفي في غزة.

وتابع: "أنشأ الجانب الإماراتي مستشفى ميدانيا هناك في غزة، وتحدثنا عن حقيقة أن روسيا يمكن أن تفتح أيضا مستشفى هناك، لكن نحتاج إلى موافقة كل من مصر وإسرائيل".

وأعلن بوتين أن روسيا تعتزم زيادة إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة بناءً على طلب إسرائيل، وهو على تواصل دائم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحرب في غزة، مشيراً إلى أن وجهات نظرهما حول الحرب “متشابهة”.