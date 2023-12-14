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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تعيق ذلك

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا مستهدة لبنان علاقات قوية مع الولايات المتحدة، ولكن واشنطن هي من تعيق نفسها.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي: "صرفت الولايات المتحدة 5 مليارات دولار بغرض إفساد العلاقات بيننا وبين أوكرانيا".

وقال بوتين: “مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد أنها دولة ضرورية في العالم، لكن سياساتهم الإمبراطورية تعيقهم أنفسهم”.

وأشار إلى أن أوكرانيا أعلنت الهجوم المضاد ولم يحقق أي نتائج، والمحاولات الأخيرة كانت محاولة تحقيق اختراق في الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والوصول إلى القرم.

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