يجب إيقاف بوتين..بايدن لـ زيلينسكي: لن ندير ظهورنا وسندعمكم في كل وقت

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستوفر الدعم اللازم لأوكرانيا ولن تدير ظهرها لها.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في كل الأوقات، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل مسيرته إذا لم يتم إيقافه في أوكرانيا.

وتابع "اليوم، حرية أوكرانيا على المحك.. لكن إذا لم نوقف بوتين، فسوف يعرض حرية الجميع للخطر في كل مكان تقريبًا".

ولفت بايدن: "سيستمر بوتين في المضي قدماً، وسيتشجع المعتدون المحتملون في كل مكان على محاولة أخذ ما في وسعهم بالقوة".

وأضاف أن الجمهوريين الذين صوتوا لصالح معارضة المساعدات الإضافية لأوكرانيا "يحتفل بهم الروس".

فيما قال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تخوض حربًا شاملة وتقاتل من أجل الحرية، مشيرًا إلى أنه رغم الحرب تقوم السلطات الأوكرانية بالإصلاحات اللازمة في البلاد.