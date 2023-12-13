يضحي بوقف نومه.. الكرملين يكشف عن كيفية تحضير بوتين لرحلاته الداخلية والخارجية

كشف المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يضحي في أغلب الأحيان بنومه من أجل برنامج عمله، بما في ذلك في رحلاته الدولية والداخلية في أرجاء البلاد.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بيسكوف في تعليق لقناة "إزفستيا" التلفزيونية: "الرئيس ينام وقتا قليلا سواء في أثناء الرحلات الدولية أو الرحلات الداخلية في جميع أنحاء البلاد. إنه كثيرا ما يستغني عن النوم من أجل برنامج عمله".

وفي إشارة إلى تحضيرات بوتين للقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" والمؤتمر الصحفي لنتائج العام، قال بيسكوف: "عندما يستعد لمثل هذه الأحداث الكبرى، عليه بالطبع أن يضحي بوقت النوم. فهو يعمل على طلبات المواطنين، وهو متنبه للغاية لموضوع التحضيرات".

وأشار إلى أنه منذ عدة أيام، أمضى الرئيس الروسي ما بين 10 إلى 12 ساعة في فرز مجموعات من الموضوعات التي تشكل أهم العناوين لدى الروس.

وأضاف بيسكوف: "لقد عملت مع الوزراء، ومع نواب رؤساء الوزراء، ومع مساعدي. واستعددت لما سيحدث غدا"، لافتًا إلى أن بوتين عقد “اجتماعا تفصيليا” مع الإدارة عشية اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ومؤتمرا صحفيا كبيرا.

وتابع قوله: "في الواقع، عقد الرئيس اجتماعا مفصلا إلى حد ما مع الإدارة الروسية في وقت متأخر من أمس واليوم في ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الصحفي والخط المباشر”.