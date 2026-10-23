مشاركة دولية وإقليمية واسعة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

أسبوع القاهرة التاسع للمياه”، منصة تجمع الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، وتدعم تبادل المعرفة وطرح الحلول العملية للتحديات المائية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.



فى اطار الترتيبات الجارية لعقد “أسبوع القاهرة التاسع للمياه” خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: “المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





مشاركة رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات البحثية والأكاديمية

يشارك في فعاليات الأسبوع، مشاركة (٢٠) وزيرًا و(٤) مبعوثين خاصين، و(١٩) نواب وزراء أو رؤساء وفود، فضلًا عن تأكيد مشاركة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، فيما تتواصل المتابعة مع باقي الدول.





ويشهد الأسبوع مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي ١٣٧ جلسة، من بينها منظمة الفاو، واللتحاد الاوروبي، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات، انضم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو إلى الأسبوع كمنظِّمين مشاركين.





ويتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات الهامة ورفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية تنظمهما اليونسكو، والندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه، كما تنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جلسات حول الشراكات المائية الثنائية في حوض النيل، ودعم استراتيجية مرفق المياه الأفريقي ٢٠٢٦–٢٠٣٠، ورؤية وسياسة المياه الأفريقية ٢٠٦٣، إلى جانب جلسة خاصة للمجلس العالمي للمياه في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه الحادي عشر بالمملكة العربية السعودية.



المؤتمر العربي السابع للمياه

وتُعقد بالتوازي مع الأسبوع فعاليات دولية وإقليمية عدة، يتقدمها “المؤتمر العربي السابع للمياه” خلال يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: “المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة”، إلى جانب استضافة اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، بما يعزز الحوار العربي حول قضايا المياه والتنمية المستدامة، كما يُعقد “المعرض والمؤتمر الدولي للمياه ومياه الصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة” خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦، بعد توقيع بروتوكول تعاون لدمجه ضمن فعاليات الأسبوع.



أفضل الممارسات للحفاظ على المياه

وشهدت مسابقات الأسبوع، الموجهة لدعم الشباب والباحثين والمبتكرين، الانتهاء من تقييم الأعمال المقدمة للمشاركة في مسابقات “حملة على القد”، و”أطروحة الثلاث دقائق”، و”شباب المبتكرين في مجال المياه”، و”أفضل الممارسات للحفاظ على المياه”، و”أفضل مشروعات التخرج”، على أن يتم عرض الأعمال المتأهلة خلال الجلسات الختامية المخصصة لها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وعلى صعيد المعرض المصاحب، استُكملت الترتيبات التنظيمية والتنفيذية، حيث تم حجز ٢١ جناحًا من كبرى الشركات والمؤسسات المصرية والدولية العاملة في قطاع المياه والبنية التحتية والطاقة.



وفي إطار تيسير المشاركة، جرى تطوير المنصة الرقمية لتسجيل المنظمات والأفراد بما يستوعب تطبيقات اللجنة العلمية والمسابقات ويتيح إضافات مستقبلية، مع تحسين سهولة الاستخدام ومراعاة متطلبات الأمن السيبراني، وإضافة خاصية تسجيل المشاركين في المؤتمر العربي السابع للمياه. كما تم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول بعد تطويره وربطه بالمنصة الرقمية الجديدة، إلى جانب إتاحة خاصية متابعة حضور الجلسات، بما يضمن تكامل البيانات وتحسين تجربة المشاركين.



