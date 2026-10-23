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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على مزايا حساب جولدن بلس من البنك العربي الأفريقي الدولي.. خدمات

العربى الأفريقى
العربى الأفريقى
أحمد عبد القوى

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي حساب توفير «جولدن بلس» بالجنيه المصري، ضمن مجموعة الحلول المصرفية الموجهة للأفراد الراغبين في تنمية مدخراتهم، مع إمكانية اختيار دورية صرف العائد بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه، فيما يُحتسب العائد على أقل رصيد موجود في الحساب خلال الشهر، وفقًا لشرائح العائد المعتمدة والمعلنة من البنك.

ويتيح الحساب للعملاء إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية، بما يعزز قدرتهم على إدارة احتياجاتهم المالية والاستفادة من مدخراتهم، مع الحفاظ على المرونة في التعامل مع الحساب.

ويستفيد أصحاب حساب «جولدن بلس» من مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية عبر ماكينات الصراف الآلي، تشمل الإيداع النقدي، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، وصرف العملات الأجنبية، إلى جانب خدمات فوري.

كما يتيح البنك للعملاء إدارة الحساب وإجراء معاملاتهم بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، بما يدعم الوصول إلى الخدمات في أي وقت.

وتتوفر بطاقة الخصم المباشر المرتبطة بالحساب عند طلب العميل، بما يساعده على إجراء عمليات السحب والشراء وتسوية المدفوعات اليومية.

ويأتي حساب «جولدن بلس» في إطار حرص البنك العربي الأفريقي الدولي على تقديم حلول ادخارية متنوعة تجمع بين العائد الدوري والخدمات الرقمية والمرونة المصرفية.

عربى افريقى عالم

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