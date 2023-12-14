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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من روسيا على اتهام كوريا الجنوبية انتهاك مجالها الجوي

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية قامتا بدورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أجرت القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضحت الدفاع الروسية، المجموعة الجوية المكونة من قاذفات استراتيجية من طراز Tupolev-95MS وقاذفات Hong-6K الاستراتيجية نفذت دورية جوية فوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وتابعت الوزارة: "وقدمت الطائرات المقاتلة المرافقة من طراز سوخوي-35 إس التابعة لقوات الفضاء الروسية وسو-30/جيان-11 بي التابعة للقوات الجوية الصينية، الدعم على طول الطريق".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه في مراحل معينة من الطريق، تمت مرافقة القاذفات الاستراتيجية من قبل مقاتلين من دول أخرى.

وأضافت: "في أداء مهامها، تصرفت طائرات كلا البلدين بشكل صارم وفقًا للقانون الدولي، ولم تكن هناك انتهاكات للمجال الجوي للدول الأخرى، وبعد الانتهاء من الدوريات الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات إلى القاعدة، وتم تنفيذ الدورية في إطار ذلك". 

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الأسلحة من خطة التعاون العسكري لعام 2023، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.

وفي وقت سابق، قال جيش كوريا الجنوبية، إن طائرتين عسكريتين صينيتين و4 طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري الجنوبي.

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