كوريا الجنوبية تعلن اختراق 6 طائرات تابعة لدولتين مجالها الدفاعى

قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس إن طائرتين عسكريتين صينيتين و4 طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري الجنوبي.

ونفى الجيش الكوري الجنوبي، رغم ذلك، قيام تلك الطائرات بانتهاك المجال الجوي للبلاد، حسبما قالت رويترز.

وقال وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون سيك، أمس الأربعاء، إن كوريا الشمالية ستواجه عواقب كارثية إذا لجأت إلى الاستفزازات وقوضت السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قوله خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين الكوريين الجنوبيين: "أمام كوريا الشمالية خياران السلام أو الدمار، وإذا اتخذت كوريا الشمالية إجراءات متهورة تقوض السلام، فلن ينتظرها سوى جحيم الدمار".