نجا قائدها بعد قفزه اضطراريًا.. تفاصيل تحطم طائرة أمريكية في كوريا الجنوبية

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، سقوط طائرة من طراز F-16 أثناء تدريبات في كوريا الجنوبية.

وحسب ما نقله موقع "إنديا تي في"، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون وكوريون جنوبيون، إن المقاتلة من طراز إف-16 في البحر سقطت في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية، لكن نجا قائدها بعد أن قفز بسلام اضطراريًا.

وقال الجناح المقاتل الثامن الأمريكي في بيان إن القوات البحرية الكورية الجنوبية انتشلت الطيار المجهول الهوية وكان "مستيقظا وفي حالة مستقرة".

وأضاف أن الطيار أعيد إلى قاعدة جونسان الجوية بالقرب من مدينة جونسان الساحلية بجنوب غرب كوريا الجنوبية، حيث سيتم تقييم حالته بشكل أكبر.

ولفت إلى أنه يجري تحقيقًا في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.

وتحطمت الطائرة المقاتلة عند سقوطها في المياه بعد إقلاعها من قاعدة جوية في جونسان، على بعد 178 كيلومترا جنوب سيئول، وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" نقلًا عن مصادرها.