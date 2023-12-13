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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جحيم الدمار.. تحذير قوي من كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية يزيد توتر المنطقة

كوريا الجنوبية وكوريا
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

قال وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون سيك، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية ستواجه عواقب كارثية إذا لجأت إلى الاستفزازات وقوضت السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قوله خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين الكوريين الجنوبيين: "أمام كوريا الشمالية خياران السلام أو الدمار، وإذا اتخذت كوريا الشمالية إجراءات متهورة تقوض السلام، فلن ينتظرها سوى جحيم الدمار".

وقالت بيونج يانج في وقت سابق، إنها يمكن أن "تحول سيول إلى بحر من النار".

وفي 21 نوفمبر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع ماليجيونج-1 على الصاروخ الحامل تشوليما-1. 

وردا على ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية تعليقا جزئيا للاتفاق مع كوريا الشمالية لخفض التوترات في 22 نوفمبر الماضي.

وفي 23 نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الشمالية أنها لن تلتزم بعد الآن بالاتفاق بأكمله وستستأنف الإجراءات المحظورة بموجب الاتفاقية. 

وتضمنت الوثيقة سلسلة من الإجراءات لمنع الاشتباكات غير المقصودة من خلال إنشاء مناطق حظر الطيران، وحظر التدريبات في المنطقة العازلة، وحظر استخدام ذخيرة المدفعية هناك.

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كوريا الجنوبية شين وون سيك وزير الدفاع الكوري الجنوبي كوريا الشمالية قمر صناعي للاستطلاع ماليجيونج-1 بيونج يانج

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