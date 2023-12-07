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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية وهولندا تؤسسان تحالف الرقائق في الصناعة وسلاسل توريد أشباه الموصلات

صدى البلد

قالت وكالة يونهاب للأنباء ، اليوم الخميس، نقلا عن مكتب يون إن كوريا الجنوبية وهولندا، وهما من اللاعبين الرئيسيين في سوق أشباه الموصلات العالمية، ستقيمان "تحالفا للرقائق" خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس يون سوك يول الأسبوع المقبل.

وقال مكتبه في وقت سابق إن يون يعتزم خلال رحلته زيارة شركة "أيه أس أم أل" ، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معدات الطباعة الحجرية التي تلعب دورًا حاسمًا في صنع أشباه الموصلات، ومناقشة شراكات أقوى في سلاسل توريد الرقائق.

و شركة تقوم ASML، المورد لعملاق الرقائق الكوريين الجنوبيين، ببناء منشأة تجميع جديدة في كوريا الجنوبية باستثمار قدره 240 مليار وون (180.86 مليون دولار)، وفقًا لمكتب يون. 

وفي الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر، من المقرر أن يقوم يون بأول زيارة دولة يقوم بها زعيم كوري جنوبي إلى هولندا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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