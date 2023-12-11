عاجل.. تحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، بتحطم طائرة أمريكية من طراز F-16 أثناء مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية.

وفي وفت سابق، تحطمت طائرة عسكرية أمريكية تقل 6 أشخاص في البحر غربي اليابان، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم على الأقل وبقي حال اثنين على الأقل من المنقذين من المياه غير واضحة.

وقال خفر السواحل الياباني، إنه عثر على ما يبدو أنه حطام من طائرة الأوسبري V-22 وشخص واحد تأكد لاحقا أنه قد مات على بعد نحو 3 كيلومترات (2 ميلا) من جزيرة ياكوشيما.

وقال ممثل لتعاونية صيد محلية، إن قوارب الصيد في المنطقة عثرت على ثلاثة أشخاص في المياه المحيطة، مضيفا أن حالتهم غير معروفة.