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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مأسوي.. تحطم طائرة أمريكية في اليابان ومقتل أحد ركابها

ارشيفية
ارشيفية

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية تقل ستة أشخاص في البحر غربي اليابان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم على الأقل وبقي حال اثنين على الأقل من المنقذين من المياه غير واضحة.

وقال خفر السواحل الياباني، إنه عثر على ما يبدو أنه حطام من طائرة الأوسبري V-22  وشخص واحد تأكد لاحقا أنه قد مات على بعد نحو 3 كيلومترات (2 ميلا) من جزيرة ياكوشيما.

وقال ممثل لتعاونية صيد محلية، إن قوارب الصيد في المنطقة عثرت على ثلاثة أشخاص في المياه المحيطة، مضيفا أن حالتهم غير معروفة.

عاجل.. سقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية

حادث مأسوي.. تحطم طائرة أمريكية في اليابان ومقتل أحد ركابها

وهبطت طائرة أوسبري أخرى بسلام في مطار الجزيرة بعد ظهر اليوم، وفقا لمتحدث باسم الحكومة المحلية.

وقال متحدث باسم القوات الأمريكية في المنطقة إنهم لا يزالون يجمعون معلومات عن الحادث.

لدى الولايات المتحدة نحو 54 ألف جندي أمريكي في اليابان، كثير منهم في سلسلة الجزر الجنوبية الاستراتيجية الهامة، في ظل تزايد العزم العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي.

وقال شهود إن محرك الطائرة الأيسر بدا وكأنه يحترق أثناء اقترابها من مطار لهبوط اضطراري، على الرغم من الطقس الصافي والرياح الخفيفة، وفقا لتقارير إعلامية.

وصحح خفر السواحل عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة إلى ستة من ثمانية أعلن عنها في البداية.

تقع ياكوشيما في محافظة كاغوشيما اليابانية، على بعد نحو 1040 كيلومترا (650 ميلا) جنوب غرب العاصمة طوكيو وتشتهر بالحياة البرية والغابات المعتمدة كتراث عالمي.

اليابان طلبت من الجيش الأمريكي التحقيق في التحطم.

وقالت اليابان اليوم الأربعاء إنها طلبت من الجيش الأمريكي التحقيق في التحطم.

وطورت الأوسبري بشكل مشترك من قبل بوينج (BA.N) وبيل هليكوبتر، ويمكنها الطيران كالمروحية والطائرة ذات الأجنحة الثابتة وتعمل بها مشاة البحرية الأمريكية والبحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

كان نشر الأوسبري في اليابان مثيرا للجدل، حيث قال النقاد إنها عرضة للحوادث. ولكن قال الجيش الأمريكي واليابان إنها آمنة.

في أغسطس، تحطمت طائرة أوسبري أمريكية قبالة ساحل أستراليا الشمالي أثناء نقل القوات خلال تمرين عسكري روتيني، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية.

وتحطمت أخرى في المحيط قبالة جزيرة أوكيناوا الجنوبية اليابانية في ديسمبر 2016، مما دفع الجيش الأمريكي إلى إرضاء الطائرة مؤقتا.

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